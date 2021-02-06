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  4. 06 Şubat 2021 10:11

İstanbul'da sosyal mesafesiz eğlence kamerada!

İstanbul Avcılar’da otomobilini yol kenarına park eden bir grup genç, korona virüs tedbirlerini ihlal etti. Yol kenarında dans edip, halay çeken gençler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak maskesiz şekilde eğlendi.

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DHA’nın haberine göre, Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi.

Otomobilden açtıkları müzikler eşliğinde gençler dans edip, halay çekti.

Korona virüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi.

Bazı gençlerin maske takmadığı, bazı gençlerin de arabada bulunan içkiden içtikleri görüldü.

Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.

 

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