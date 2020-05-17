İstanbul’da sözün bittiği an: Mahalle mahalle çöp dilendi!

Sosyal medayada yayınlanan ve İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kaydedildiğibu görüntüler, yüreklerinizi yakacak.

Elinde bir pazar arabasıyla mahalle mahalle gezen ve Suriyeli olduğu iddia edilen genç kadın "Atık yemek alırım" diye bağırarak yardım isterken görüntülendi.

Mülteci ailenin aç kalmamak için sokak sokak dolaştığı ve "Artık yemek alırım" diyerek de mahallelilerden yemek yardımı istediği ifade edildi.

Söz konusu görüntülerde bir bebek arabasıyla beraber küçük bir kız çocuğunun bulunduğu da fark edilirken, görüntülere birçok kişi isyan etti.