İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı

Türkiye'ye gelerek vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 100'den fazla Suriyeli'yi dolandıran Suriyeli çete yakalandı.

Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 100'den fazla Suriyeli'nin dolandırıcılara kaptırdıkları belirtilen para miktarı 100 bin doları geçti.

Suriye Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği'ne ait sahte mühürlerle hazırlanan evraklarla yakalanan mağdur sayısı artarken, iddialarla ilgili yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Fatih, Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yabancılar için danışmanlık bürosu bulunan M.A. ile ortağı A.A., Suriyeli Seraj A.S. ve M.N.'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye, 74 kişi için vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi çıkartılmasında aracılık edecekleri düşüncesiyle, yaklaşık 35 bin dolar ödeme yapmıştı.

M.A. ile ortağı A.A., şüpheliler tarafından teslim edilen evrakları müşterilerine vermişti. İki Suriyeli, evraklarıyla işlem yaptırmak isterken, sahte olduğu tespit edilerek tutuklanmıştı. M.A. ile A.A., evrakları İstanbul Valiliği'nde sorgulatınca aracı oldukları 74 kişiye ait belgelerin tamamının sahte olduğu, aynı seri numaraların verildiği ortaya çıkmıştı. M.A. ve A.A., kendilerini 35 bin dolar dolandıran şüphelilerin yakalanması için parayı teslim ettikleri Avcılar'da polise başvurarak şikayetçi olurken banka dekontlarını, para teslim edilirken ve sayılırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini, ses kayıtları ile yazışmaları içeren dosyayı da teslim etmişti.

Bu olayın ortaya çıkması artından dolandırıldıkları ortaya çıkanların sayısı 100'ü geçerken, dolandırıcıların topladığı para tutarının da 104 bin doları bulduğu belirtildi. M.A. ile ortağı A.A.'nin ardından yine Fatih'te danışmanlık bürosu bulunan iki Suriyeli'nin de yaklaşık 69 bin doları işlemlerini hızlandırmak için çeşitli tarihlerde verdiği ve sahte evrak ve belgelerle dolandırıldığı anlaşıldı. İki Suriyeli, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek 4 şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

BİRİ TUTUKLANDI

Şikayetler üzerine Suriye Konsolosluğu ve İstanbul Valiliği'nin mühürleri ve sahte imzalarla sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden, Avcılar'da para destesini sayarken güvenlik kamerası ile görüntülenen S.A.S. (30) isimli Suriyeli, Esenyurt'ta yakalandı. Adli makamlara teslim edilen şüpheli sahte resmi evrak düzenleme ve dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Diğer üç şüphelinin arandığı belirtildi.

DHA