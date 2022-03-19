İstanbul'da sürücülerin karla mücadelesi kamerada
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Esenyurt'ta gece boyunca aralıklarla yağan kar ara sokakları buz pistine çevirdi, araçları ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sokaklardan çıkamayan araçlar geri gelip defalarca çıkmayı denedi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.
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