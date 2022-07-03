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  4. İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı

İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı

İstanbul Yenibosna'da iddiaya göre kadınların videosunu çeken bir şahıs vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İstanbul Yenibosna'da bir şahıs iddialara göre, kadınların videosunu çekerek onları taciz etti.

Çevredekiler tarafından yakalanan şahıs polis beklenirken bazı vatandaşlar tarafından darp edildi.

Bir vatandaş tarafından kameraya alınan bu anlarda, tacizci olduğu iddia edilen kişinin darp edilirken özür dilediği görüldü.

Şahıs, daha sonra polise teslim edildi. 

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