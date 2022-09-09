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  4. İstanbul'da taciz zanlısını öldürmekten beter ettiler

İstanbul'da taciz zanlısını öldürmekten beter ettiler

İstanbul Sancaktepe'de bir kadının eşine "taciz edildim" demesi üzerine öfkeli eş, taciz şüphelisini önce arabasıyla ezip metrelerce yerde sürükledi, ardından da akrabalarıyla birlikte taciz şüphelisini sopalarla dövdü.

İstanbul Sancaktepe'de bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından önce araçla ezildi, sonra sopalarla darp edildi.

Sancaktepe’de meydana gelen olayda, Funda Yıldız isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden şahıs ile sokakta karşılaştı. O esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi.

Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti.

Taciz şüphelisi ağır yaralanırken, öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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