İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada

İstanbul Üsküdar'da alkollü olduğu belirtilen bir kişi, kadınlara laf attığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde dün geç saatlerde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adam kadınlara laf attı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, alkollü şahsı tekmelemeye başladı. Dakikalarca yerde tekmelenen alkollü adam bir süre yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü adama müdahalede bulundu. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA