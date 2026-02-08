  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da taksici ile alkollü yolcu kavgası kamerada!

İstanbul'da taksici ile alkollü yolcu kavgası kamerada

Güncelleme:

İstanbul'daki taksici - yolcu tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Eğlence mekanı çıkışına çağrılan taksici, araca 5 kişi binmek isteyen alkollü yolcuları "5 kişi alamam" diye uyarınca ortalık bir anda karıştı. Araca binmek isteyenlerden biri taksi şoförünü önce darp etti daha sonra aracına zarar verdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Avcılar sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksi sürücüsü, gece geç saatlerde bir mekan çıkışına çağrıldı. Yolculardan birkaçının alkolden dolayı sarhoş ve 5 kişi araca bindiğini gören taksici gidemeyeceğini dile getirdi.

Yan koltukta oturan yolcu deliye döndü

Araçtan inmek istemeyen gruptan en önde oturan yolcu, taksi sürücüsüne küfürler ederek darp etmeye başladı. Bu sırada arkadaşları tarafları ayırmaya çalışırken, araçtan zar zor indirilen Samet Y. bu sefer öfkesini araçtan almaya çalıştı. Kaportayı tekmeleyen, sağ aynayı kıran saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksici ise son gaz basarak olay yerinden uzaklaştı.

Saldırgan serbest bırakıldı

Taksicinin şikayeti üzerine Samet Y. ve arkadaşları karakolda gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

İHA

