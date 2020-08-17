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  4. 17 Ağustos 2020 08:23

İstanbul'da taksici turistin cep telefonunu çalıp kaçtı

İstanbul'da bir turist takside cep telefonunu unuttu. Araçtan indikten sonra durumu fark edip dönen turist, cep telefonunu istese de taksici hızla olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da taksici turistin cep telefonunu çalıp kaçtı
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İstanbul'da bir turistin araçta kalan cep telefonuyla kaçan taksici, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hızla kaçan taksici olay yerine yakın polisler tarafından saniyeler içinde yakalandı.

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Rauf G., iddialara göre cep telefonunu indiği taksinin içerisinde unuttu.

Telefonu vermek yerine gaza bastı

Anında park halinde olan taksiye geri dönen Rauf G., cep telefonunun şoförden istedi. Şoför ise vermek yerine gaza basarak hızla kaçtı. Rauf G. ve olay yerine yakın bekçiler taksinin peşinden koştu.

Saniyeler içinde yakalandı

İhbar üzerine olay yerine yakın polisler, taksicinin önünü keserek saniyeler içinde yakaladı. Yaşanılan anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Gözaltına alınan taksici Sezgin E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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İstanbul , Yakalama , Hırsızlık , Taksici , Turist , Cep telefonu
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