İstanbul'da taksicilerden taksicilere şiddet: Kavganın nedeni şoke etti

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde telefonla konuşmak için aracını park eden taksi sürücüsüne başka taksiciler, "burası bizim" diyerek saldırdı.

Olay 18.00 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi üzerine meydana geldi.

İddiaya göre telefonla konuşmak için bir sitenin önüne park eden taksiciye başka bir semte ait durakta çalışan taksiciler, "burası bizim, yolcu alamazsın" diyerek saldırdı.

Saldırgan taksici aracın camını yumruklayarak taksicinin oradan ayrılmasını istedi. Kaçak olarak sitenin önünü mesken tuttukları iddia edilen taksiciler yaklaşık 30 dakika boyunca tacize ve saldırıya devam etti. Saldırıya uğrayan taksicinin polis ekiplerini çağırması sonucu taciz sona erdi. Saldırılan taksici, olay sonrası karakola gidip şikayetçi oldu.

O anlar taksicinin kamerasına yansıdı

Saldırıya uğrayan taksi sürücüsü saldırı anlarını saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde kaçak mesken tutan taksicilerin aracın önünü kestiği, camı yumrukladığı ve hakaretlerde bulundukları görülüyor.

İHA