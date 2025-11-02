  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da taksicilerin kavgası kamerada: Babası yaşındaki meslektaşını darp etti

İstanbul'da taksicilerin kavgası kamerada: Babası yaşındaki meslektaşını darp etti

Güncelleme:

İstanbul Başakşehir'de genç taksici, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kendisinden yaşça büyük taksi sürücüsüne tokat attı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine genç taksici, yaşça kendisinden büyük olan taksiciye tokat attı. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülere şahsın, diğer taksiciye tokat attığı ve çevredekilerin şaşkınlıkla olayı izlediği anlar yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

text-ad
Etiketler başakşehir istanbul taksi taksici Tokat saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı! CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı! Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı! THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı! Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu