İstanbul'da takside çay içme kavgası

İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü ile yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Taksi içerisinde çay içilmemesi ve maske takılması uyarısına sinirlenen kadın, “Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Sana gereken dersi verecekler” diyerek taksiciye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Suadiye'den Kozyatağı Metro durağına gitmek isteyen kadın yolcu taksiye bindi. Yolculuk başladığı sırada yolcu maskesini indirip çay içmeye başlayınca taksi şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda uyarıda bulundu.

Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak kadın yolcuya tekrar tekrar uyardı. Kadın yolcu ile taksi şoförü arasındaki sözlü tartışma cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

“Sana gereken dersi verecekler”

Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. “Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın” diye tepki gösterdi.

Öte yandan taksi şoförü ile kadın yolcu arasında "maskeni tak" tartışması, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.