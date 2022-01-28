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İstanbul'da takside kadın cinayeti

İstanbul'da takside kadın cinayeti

İstanbul Pendik'te bir kişi, darbettiği kız arkadaşını takside bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te iddiaya göre bir kişi, kız arkadaşını önce sokakta darp etti. Ardından bindikleri takside defalarca bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın taksi sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Kadın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan S. (40), evlenmek üzere olduğu kız arkadaşı Nermin C. (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı.

Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan S. ve Nermin C. taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan S., elindeki bıçakla Nermin C.'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan S.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Ramazan S., Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan S., alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek. 

 

Etiketler kadın cinayeti cinayet taksi evlilik sevgili
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