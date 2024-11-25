  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da Taksim kuşatması: Metro istasyonları kapatıldı

İstanbul'da Taksim kuşatması: Metro istasyonları kapatıldı

İstanbul'da Taksim kuşatması: Metro istasyonları kapatıldı
Güncelleme:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar eylem çağrısı yaparken, İstanbul Valiliği metro hatlarını kapatma kararı aldı.

Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokağa çıkma çağrısı yaparken, Valilikten skandal bir karar geldi.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru şu şekilde:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."

TAKSİM'E ÇIKAN TÜM YOLLAR YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik, söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan, yazılı açıklama şöyle:

"İlimizde açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili, 24.01.2024 tarihli “2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergâhları” başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur’una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlenmiştir.

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlik ile ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir.

Etiketler 25 kasım taksim metro istanbul metrosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü! Balıkesir'de mermer ocağında facia: İki işçi öldü! Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü 9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu 9 kilo birden veren Zara'nın zayıflama sırrı belli oldu Scottish ve Sphynx sahiplenilmesi yasaklandı Scottish ve Sphynx sahiplenilmesi yasaklandı Erdoğan'ın günde ne kadar uyuduğu ortaya çıktı Erdoğan'ın günde ne kadar uyuduğu ortaya çıktı Banka ATM’lerinde yeni dönem başlıyor Banka ATM’lerinde yeni dönem başlıyor Güzel şarkıcı ''para için'' OnlyFans yıldızı oldu Güzel şarkıcı ''para için'' OnlyFans yıldızı oldu Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı! Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı! Mehmetçik hainlerin Irak'taki inlerine girdi Mehmetçik hainlerin Irak'taki inlerine girdi AK Parti'nin torbasından ''yapılandırma'' çıktı: Yüzbinlerce vatandaşın borcu silinecek AK Parti'nin torbasından ''yapılandırma'' çıktı: Yüzbinlerce vatandaşın borcu silinecek
Real Madrid Arda Güler'in asistiyle kazandı, Ancelotti'den itiraf geldi Real Madrid Arda Güler'in asistiyle kazandı, Ancelotti'den itiraf geldi Skandalın videosu ortaya çıktı: 200 TL'ye tüm kimlik bilgilerimizi satıyorlar Skandalın videosu ortaya çıktı: 200 TL'ye tüm kimlik bilgilerimizi satıyorlar Trans polisten cinsel ilişki teklifini reddeden polislere dayak Trans polisten cinsel ilişki teklifini reddeden polislere dayak ''Fiyatlar çok pahalı, açız'' diye bağırdığı için yaka paça dışarı atıldı ''Fiyatlar çok pahalı, açız'' diye bağırdığı için yaka paça dışarı atıldı Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsları tekrar görüntülendi Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsları tekrar görüntülendi Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Soğuğa, kara devam... Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Soğuğa, kara devam... Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı Altında sert düşüş... Düşüşün nedeni belli oldu Altında sert düşüş... Düşüşün nedeni belli oldu RTÜK'ten Mesut Komiser'in tarikat liderine tokadına tepki RTÜK'ten Mesut Komiser'in tarikat liderine tokadına tepki İzmir'de gece yarısı büyük patlama: Tekne alev topuna döndü İzmir'de gece yarısı büyük patlama: Tekne alev topuna döndü