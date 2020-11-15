İstanbul'da tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

İstanbul'un boğaza manzaralı camilerinden biri olan Çengölköy'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınabildi.



Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tarihi camide büyük çapta hasar oluştu.

İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın - FOTO GALERİ

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Caminin boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor.