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İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın paniği !
12 Nisan 2018 14:32
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın paniği !
Sultangazi’de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ayrıntılar geliyor...
İHA
sultangazi
,
tekstil
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yangın
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