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  4. 12 Nisan 2018 14:32

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın paniği !

Sultangazi’de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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