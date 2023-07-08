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İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'da yangın

İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'da yangın
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İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'da yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Topkapı Anıt Mezar'ın D-100 cephesinde bulunan çam ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın mezarlık alanlarına sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mezarlık ile yol arasındaki çok sayıda çam ağacı yanarken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

AA

Etiketler topkapı anıt mezar yangın
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