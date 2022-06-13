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İstanbul'da torbacı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da torbacı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Emniyeti, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kent genelinde torbacılara yönelik operasyonlarda 162 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün "sokak satıcısı-torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda; 513 gram Metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu hap,  ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek  ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi. Yakalanan 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

Etiketler istanbul torbacı operasyonu
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