İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Bakırköy'de tuğla yüklü TIR viraja hızlı girince tuğlalar yola saçıldı. Tuğlalar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Bakırköy, D-100 karayolu ile Basın Ekspres yolunun bağlantı noktasında saat 12.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Ytong tuğla yüklü harfiyat kamyonunun sürücüsü, iddiaya göre viraja hızlı girince 4 palette bulunan tuğlalar yola savruldu. Tuğlalar nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı ve yoğunluk oluştu.

Polis ekipleri ve kamyon sürücüsü yola dökülen tuğlaları yol kenarına taşıyarak yolu trafiğe açmaya çalıştı. Olay yerine gelen iş makineleri ile yola dökülen tuğlalar temizlenerek yol trafiğe açıldı.