İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın

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Sağmalcılar Viyadüğü-Yüzyıl yönünde bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine intikal etti.
Çalışmalar nedeniyle bir şeridin kapatılmasının ardından trafikte yoğunluk oluştu.
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