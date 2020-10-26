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  4. 26 Ekim 2020 14:04

İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın

İstanbul O-3 Sağmalcılar Viyadüğü-Yüzyıl yönünde çıkan araç yangını nedeni ile 1 şerit ulaşıma kapatılırken trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın
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Sağmalcılar Viyadüğü-Yüzyıl yönünde bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine intikal etti.

Çalışmalar nedeniyle bir şeridin kapatılmasının ardından trafikte yoğunluk oluştu.

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