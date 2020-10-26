İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın

Sağmalcılar Viyadüğü-Yüzyıl yönünde bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine intikal etti.

Çalışmalar nedeniyle bir şeridin kapatılmasının ardından trafikte yoğunluk oluştu.