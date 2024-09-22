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İstanbul'da trafik kavgası: 1 kadın silahla vuruldu

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İstanbul Bahçelievler'de otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün yol verme kavgasında motosikletin arkasında oturan karın silahla vuruldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Alpay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki otomobilin sürücüsüyle motosikletli arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda otomobil sürücüsü motosikletin arkasında oturan kadını silahla vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı kadınsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

'AYAĞINA DENK GELECEK ŞEKİLDE SIKTI'

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ali K., "Dün akşam motosikletli iki arkadaş ile yoldan geçen bir otomobilin ileriden ya da geriden sürtüşmesi sonucu olay bu bulunduğumuz noktaya kadar sürdü. Olay büyüdü; sözlü tartışma ve yumruklaşma yaşandı. Otomobilden inen arkadaş, motosikletli arkadaşı yumrukladı. Ondan sonra bir kez daha aracına yöneldi. Araçtan silahını alıp bir bayan arkadaşın ayağına denk gelecek şekilde sıktı ve hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra da polis, ambulans geldi." dedi.

DHA

Etiketler bahçelievler yol verme kavgası
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