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İstanbul'da trafik tartışması kanlı bitti! Yaralılar var

İstanbul'da Beylikdüzü’nde trafikte yaşanan tartışma sonrasında sürücü otomobilini yayaların üzerine sürdü. Yaşanan olayda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobili diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan Selimi Kurt’un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

 

 

Etiketler beylikdüzü istanbul trafik kavga yaralı
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