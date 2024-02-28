İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu

İstanbul Topkapı'da tramvayın çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle seferler durduruldu.

İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

DHA