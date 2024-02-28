  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu

İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu

Güncelleme:

İstanbul Topkapı'da tramvayın çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle seferler durduruldu.

İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

DHA

Etiketler istanbul fatih topkapı tramvay hattı kaza sefer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TBMM'de Nureddin Nebati krizi: ''Yokken oy kullandı'' TBMM'de Nureddin Nebati krizi: ''Yokken oy kullandı'' Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti Güzel model Diyarbakır'da muhtarlığa adaylığını koydu Güzel model Diyarbakır'da muhtarlığa adaylığını koydu Şans oyununun şifresini çözüp, 187 milyon TL kazandılar Şans oyununun şifresini çözüp, 187 milyon TL kazandılar Rusya'dan akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Rusya'dan akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Ülkü Ocakları'ndan Kutalmış Türkeş'e: ''Kuduz köpek!'' Ülkü Ocakları'ndan Kutalmış Türkeş'e: ''Kuduz köpek!'' Hamas Zekat Komitesi Başkanı zekat paralarını alemde yedi Hamas Zekat Komitesi Başkanı zekat paralarını alemde yedi Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Türkeş'in oğlundan MHP'li isimlere küfür kafir yaylım ateşi Türkeş'in oğlundan MHP'li isimlere küfür kafir yaylım ateşi