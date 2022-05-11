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  4. İstanbul'da tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı: Yaralılar var

Fatih'te Haseki durağı yakınında tramvay raylara giren İETT otobüsüyle çarpıştı. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaralandı.

Haseki durağı yakınındaki kaza nedeniyle tramvay seferlerine bir süre ara verildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

DHA

Etiketler tramvay iett otobüsü kaza haseki
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