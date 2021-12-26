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  4. İstanbul'da tramvay yolunda feci kaza! Seferler durdu

İstanbul'da tramvay yolunda feci kaza!

İstanbul'da tramvay yolunda feci kaza!

İstanbul'da Güngören tramvay durağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Güngören Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı. Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Metro İstanbul'da yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Aracın tamvay yolundan kaldırılması çalışmalarının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi. 

DHA

Etiketler güngören tramvay kaza sefer
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