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  4. 27 Kasım 2020 13:02

İstanbul'da tramvayda maske kavgası

İstanbul’da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İstanbul'da tramvayda maske kavgası
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Olay, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı.

Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

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