İstanbul'da tramvayda panik! Dumanlar yükseldi

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İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam hattında sefer yapan tramvaydan Taşköprü durağında duman çıktı. Tramvaydan dumanlar yükselirken, yolcular panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
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