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  4. 26 Ekim 2020 18:07

İstanbul'da tramvayda panik! Dumanlar yükseldi

İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam hattında sefer yapan tramvaydan Taşköprü durağında görünen duman nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı.

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İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam hattında sefer yapan tramvaydan Taşköprü durağında duman çıktı. Tramvaydan dumanlar yükselirken, yolcular panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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