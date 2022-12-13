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İstanbul'da tüp taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü

İstanbul'da tüp taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü
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İstanbul Büyükçekmece'de mutfak tüpü taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinden Beylikdüzü yönüne seyir halinde olan Yener K. yönetimindeki mutfak tüpü taşıyan kamyon, saat 12.40 sıralarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine birçok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Şoför K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

DHA

Etiketler d-100 trafik kazası kamyon
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