İstanbul'da tur şirketi vurgunu iddiası: Tatil yerine savcılığa gittiler

  4. İstanbul'da tur şirketi vurgunu: Tatil yerine savcılığa gittiler!

İstanbul'un ünlü bir AVM'sinde bir tur şirketinden Paris turu satın alan çift tura dair hiçbir rezervasyon kaydı bulamayınca firma hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul'da yaşanan olayda Üsküdar'da bulunan bir AVM'de yer alan bir turizm firması bürosuna giren bir çift 2 bin 800 Euro karşılığında Fransa Paris - Benelux turu satın aldı.

Yaklaşık 130 bin TL'lik tur satın alan çift ücreti nakit olarak ödeyerek bürodan ayrıldıktan bir süre sonra bir arkadaşları için de Prag turu satın almak için aynı ofise gitti.

Ancak bu sırada, kendilerinin katılacağı Paris turuna dair hiçbir rezervasyon kaydı bulunmadığını öğrendi.

Sabah gazetesinin haberine göre görüştükleri tur şirketi de adlarına yapılmış herhangi bir işlem olmadığını doğruladı. Bunun üzerine A.D. ve eşi savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Ofisin sahibinin suçu çalışanının üzerine atttığı ve çalışanın parayı izinsiz olarak alarrak sahte makbuz düzenlediğini iddia etti.

Ancak ofis sahibinin daha önce de benzer suçlamalarla açılmış bir davası olduğu ortaya çıkarken, ilgili turizm firmasına el konularak ofis kapatıldı.

Savcılık, ofis sahibi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

