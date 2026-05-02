  4. İstanbul'da turiste 400 TL deyip, 7 bin TL alan berber için harekete geçildi!

İstanbul'da bir berberin yabancı turiste çıkardığı 7 bin 100 TL'lik fatura sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin infial yaratması üzerine Ticaret Bakanlığı işletme hakkında inceleme başlattı. Vurgun gibi faturanın şoke eden detayları haberimizde.

İstanbul Haliç’te faaliyet gösteren bir berber dükkanı, yabancı bir turiste çıkardığı akılalmaz fatura ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Saç kesimi için başlangıçta makul bir fiyata anlaşan turistin, ödeme aşamasında önüne konulan 7 bin 100 TL’lik hesap, "haksız kazanç" iddialarını beraberinde getirdi.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

İnternet platformlarında paylaşılan videoda, turistin işletme sahibiyle başlangıçta 400 TL karşılığında el sıkıştığı belirtildi. Ancak tıraş koltuğundan kalkan turist, kasa önüne geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. İşletmenin, anlaşılan tutarın tam 17 katı olan 7 bin 100 TL'yi tahsil etmeye çalışması üzerine çıkan tartışma, dijital platformlarda kısa sürede milyonlara ulaştı.

Faturadaki Kalemler "Pes" Dedirtti

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan faturanın detayları, fahiş fiyat uygulamasının boyutunu gözler önüne serdi. Basit kişisel bakım ürünleri ve işlemlerine yazılan dudak uçuklatıcı rakamlar şu şekilde listelendi:

Saç ve Sakal Kesimi: 800 TL
Wax (Saç Şekillendirici): 1.000 TL
Burun Bandı: 1.000 TL
Yüz ve Saç Bakımı: 4.300 TL

Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Kamuoyunda oluşan büyük tepki ve infialin ardından Ticaret Bakanlığı duruma sessiz kalmadı. Söz konusu işletme hakkında "fahiş fiyat" ve "tarifeye aykırı uygulama" suçlamalarıyla derhal inceleme başlatıldı.

 

