  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da Türk Bayrağı'na hain saldırı! O hain yakalandı

İstanbul'da Türk Bayrağı'na hain saldırı! O hain yakalandı

Güncelleme:

İstanbul Pendik'te Türk bayrağını yaktığı hakkında, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay 30 Ocak Çarşamba günü saat 06.31 sıralarında Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İş yeri sahibi E.G., iş yerine geldiğinde, şirket önünde bulunan Türk bayrağının yakıldığını gördü.

Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.N.’in, ağzında el feneri taşıdığını ve bayrağı yaktıktan sonra Ankara Caddesi istikametinde ilerlediğini tespit etti. Metruk binada kaldığı, kağıt ve plastik toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin poliste daha önceden 9 farklı suç kaydının olduğu da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarla Soruşturma Burosu’nca konuyla ilgili iddianame hazırlandı. Şüpheli A.N.'in savunmasına da yer verilen iddianamede, A.N.'in Türk bayrağını yakmadığı, görüntülerdeki şahıs kendisine benzetilmiş ise de olayla ilgisinin olmadığını belirttiği ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan idianamede dosyada bulunan CD izleme tutanağıyla, görgü ve tespit tutanağı, şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında kullandığı güzergahı gösteren kroki tutanaklarının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğini doğruladığı kaydedildi. Şüphelinin 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.(DHA)

DHA

Etiketler türk bayrağı saldırı hain saldırı Türk bayrağını yaktı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı İki çocuğunu kaybeden aile mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı! İki çocuğunu kaybeden aile mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı! İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası Türkiye'nin ''Çin Seddi'' yükseliyor: 182 kilometrelik kısmı tamamlandı Türkiye'nin ''Çin Seddi'' yükseliyor: 182 kilometrelik kısmı tamamlandı Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler Kamu bankasından emeklilere 27 bin TL promosyon Kamu bankasından emeklilere 27 bin TL promosyon Yine sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı Yine sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı
Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı