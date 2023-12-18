İstanbul'da türkü bara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Avcılar'da bir türkü bara düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi sahilindeki türkü barda meydana geldi. B.K. ile 3 kişi iddiya göre türkü barda defalarca ateş etti. Açılan ateşte türkü barın sahibi H.T., C.T., A.K. ve B.K. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan H.T. (53) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan C.T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırı, türkü barın sahibiyle yan tarafta bulunan işyeri sahipleri arasında, aynı gece yaşanan tartışmadan sonra meydana geldi.

Kaçan saldırganlardan B. K. ile M. K., Fevzi Çakmak Caddesi’nde bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Ateş açan B.K. bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, saldırgan M. K. ise kayıplara karıştı. Saldırının ardından türkü barın yanındaki işyerinde gizlendiği iddia edilen Mahir K. ve Sema K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alındı. Kaçan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

DHA