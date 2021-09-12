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İstanbul'da uyuşturucu baskını: 10 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu baskını: 10 gözaltı

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor.

DHA

Etiketler istanbul uyuşturucu gözaltı
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