Piyasalar karıştı ! Eurodan rekor üstüne rekor
Piyasalar karıştı ! Eurodan rekor üstüne rekor
Korkutan rekor ! 1 yılda üretilen gıda stoğu tükendi
Korkutan rekor ! 1 yılda üretilen gıda stoğu tükendi
Büyük Ankara Festivali'ne OHAL yok !
Büyük Ankara Festivali'ne OHAL yok !
Şeyma Subaşı'ndan nikah öncesi Acun Ilıcalı itirafı
Şeyma Subaşı'ndan nikah öncesi Acun Ilıcalı itirafı
Tekirdağ'da dehşet ! Önce maket sandılar ama...
Tekirdağ'da dehşet ! Önce maket sandılar ama...
''İmparator evinde'' tweeti ortalığı ayağa kaldırdı
''İmparator evinde'' tweeti ortalığı ayağa kaldırdı
408 bin emekli için umut doğdu ! Tazminat müjdesi
408 bin emekli için umut doğdu ! Tazminat müjdesi
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Ağustos 2017 09:27

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli operasyon düzenlendi.

A+ A-

Sultangazi'de helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. 

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda ekipler, şüphelilere ait 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona, polis helikopteri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA

operasyon , istanbul , uyuşturucu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM