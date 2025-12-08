  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polis şehit oldu, saldırgan öldürüldü

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polis şehit oldu, saldırgan öldürüldü
Güncelleme:

İstanbul Çekmeköy'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma çıktı. Saldırıda 1 polis şehit oldu, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

İstanbul Çekmeköy'de polis ekiplerinin bir eve operasyon düzenlediği sırada çatışma çıktı. Saldırıda 1 Özel Harekat polisi ağır yaralandı, saldırgan ise ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli ise sağ yakalandı. 

Hastanede tedavi altına alınan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

text-ad
Etiketler istanbul çekmeköy operasyon çatışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
72 ilde büyük operasyon: 970 şüpheli yakalandı 72 ilde büyük operasyon: 970 şüpheli yakalandı Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası İstanbul'da trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Tekme tokat kavga kamerada İstanbul'da trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Tekme tokat kavga kamerada Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi İstanbul'da çöken yol 2 yaya ve 2 otomobili yuttu İstanbul'da çöken yol 2 yaya ve 2 otomobili yuttu Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Netanyahu'dan ortalığı karıştıracak Suriye açıklaması Netanyahu'dan ortalığı karıştıracak Suriye açıklaması Van ve Antalya'da korkutan depremler Van ve Antalya'da korkutan depremler
Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar operasyon geçirdi Gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar operasyon geçirdi