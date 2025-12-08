İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polis şehit oldu, saldırgan öldürüldü

İstanbul Çekmeköy'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma çıktı. Saldırıda 1 polis şehit oldu, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

İstanbul Çekmeköy'de polis ekiplerinin bir eve operasyon düzenlediği sırada çatışma çıktı. Saldırıda 1 Özel Harekat polisi ağır yaralandı, saldırgan ise ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli ise sağ yakalandı.

Hastanede tedavi altına alınan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.