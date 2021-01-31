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  4. 31 Ocak 2021 10:26

İstanbul'da ''uyuşturucu partisi''ne şok baskın! Böyle yakalandılar

Jandarma ekipleri İstanbul Kartal'da bir şebekenin uyuşturucu imalathanesi olarak kullandığı villaya düzenlediği baskında 6 kişi gözaltına alındı.

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Jandarma ekipleri, elebaşılığını H.D.'nin yaptığı şebekenin İstanbul Kartal'da bir villada uyuşturucu imal edip sokak satıcıları aracılığı ile piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Kartal'daki villa çevresinde fiziki takip ve istihbari çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

UYUŞTURUCU PARTİLERİ DÜZENLEMİŞLER

Operasyonda 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu partileri de düzenlenen villada yapılan aramalarda yüzlerce kilogram uyuşturucu yapılabilecek 100 litre sıvı metamfetamin ile çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan şebeke elebaşı H.D. dahil 3 kişi tutuklandı.

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