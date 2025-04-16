  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da vahşet: Bir genç kız öldürülüp, cesedi parçalara bölündü!

İstanbul'da vahşet: Bir genç kız öldürülüp, cesedi parçalara bölündü

İstanbul'da vahşet: Bir genç kız öldürülüp, cesedi parçalara bölündü
Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta iş görüşmesi için evden çıkan ve günler sonra cansız bedeni bir inşaatta bulunan 23 yaşındaki genç kızın katil zanlısı korkunç cinayeti, genç kızı eşarpla boğarak öldürdükten sonra cesedini 2 gün buzdolabında sakladığını, daha sonra parçalara bölerek bir inşaatın asansör kuyusuna attığını söyleyerek itiraf etti.

İstanbul Esenyurt'ta iş görüşmesi için bir eve gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve Beylikdüzü'ndeki bir inşaatta cesedi bulunan E.A.'ın(23) öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık F.D., E.A.'ı eşarpla boğarak öldürdükten sonra cesedini 2 gün buzdolabında sakladığını, daha sonra parçalara bölerek bir inşaatın asansör kuyusuna attığını itiraf etti. Mahkeme heyeti, sanığın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Beylikdüzü'nde yaşayan E.A., sosyal medyadan paylaştığı iş ilanına cevap veren F.D. ile buluşmak için 19 Haziran 2024 günü evinden ayrıldı. E.A.'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polisin araştırmasında, E.A.'ın en son Esenyurt'ta F.D.'nın evine girerken görüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan F.D., genç kızı öldürdüğünü itiraf etti. E.A.'ın cesedi, Beylikdüzü'ndeki bir inşaat alanında bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli F.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık F.D.'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

'E.A. İLE OLAY TARİHİNDEN 1 AY ÖNCE TANIŞTIM'

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunması alınan sanık F.D., "Facebook da iş arayanların olduğu gruplar vardı. Ben oraya üyeydim. Bu gruplara iş ilanı veriyordum. İş arayan ve iş vereni birleştirip komisyon alıyordum. Bu şekilde E.A. ile tanıştım. Kendisi ev temizliği işi arıyordu, ben de kendi evimi temizlenmek için elemana ihtiyaç duydum. E.A. ile olay tarihinden 1 ay önce tanıştım. Evime davet ettim, 3 defa evime temizliğe geldi. 4'üncü defasında cinayet olayı yaşandı. E.A. bana başına gelenleri anlattı. Daha önce tecavüze uğradığını, başka hesaplardan kendi hesaplara para aktardığını, ailesinin kendisini ruh ve sinir hastanesine yatırmak istediğini, hatta ailesini karakola şikayet ettiğini söyledi. E.A. bana nedeni söylemedi. Ben de psikolojisinin iyi olmadığını düşünüp, babasının numarasını alıp, babasını uyarmak istedim. Ancak babası açmadı. Olay günü bana, 'Senden önce bana kimse böyle nazik davranmadı. Sana ilgi duyuyorum. Seninle evlenmek istiyorum' dedi. Ben de kendisine ilgi duymadığımı söyleyerek, teklifini kabul etmedim. Ona, 'Hastaneye git' dedim. Bana, 'Ben kendi rızamla seninle beraber olmak istiyorum. Sen erkek misin?' diyerek etraftaki eşyaları fırlatmaya başladı. Ben de 'Evden çık' dememe rağmen, çıkmadı. Attığı eşyalardan biri kafama çarptı ve yara oldu. Eczaneye gidip sonradan dikiş attırdım" dedi.

'CESEDİ 2 GÜN BUZDOLABINDA BEKLETTİM, TEK PARÇA TAŞIYAMAYACAĞIM İÇİN PARÇALADIM'

Cinayet anını anlatan sanık F.D., "E.A. evde bağırmaya devam etti. Sesi dışarıdan da duyuluyordu. Çevredeki esnaf beni tanıdığı için eşarpla boğazını sıktım. Nefessiz kalınca yere düştü ve öldü. Onu o halde bırakıp, eczaneden pansuman malzemesi alıp geri geldim. Cesedi çürümesin diye evdeki buzdolabına sakladım. 2 gün orada kaldı. Daha sonra cesedi ortadan kaldırmak istedim. Bütün olarak taşıyamacağım için parçalara böldüm. Önce kutulara koyarak, çalıştığım güvenlik kulübesine getirdim. O gece, orada kaldı. Sabah saatlerinde paketleri ticari taksi ile çalıştığım sitenin yakınındaki inşaat alanına götürdüm ve inşaatın asansör kuyusuna attım. Bir süre sonra benim ceset parçalarını attığım asansör kuyusunun yakınında bir kol parçası bulundu. Vatandaşlar O. isimli diğer güvenlik görevlisine göstermiş. O. isimli arkadaş, beni arayarak durumu anlattı, ben de ilgileneceğimi söyleyerek onu uzaklaştırdım. Daha sonra oraya giderek kol parçasını kuyuya geri attım" dedi.

'ANNESİ KÖTÜ OLMASIN DİYE E.A.'NIN AĞZINDAN ONA MESAJ ATTIM'

Bir süre E.A.'ın telefonunu da kullandığını söyleyen sanık F.D., "Beni halası arayarak, E.A.'nın kaybolduğunu ve en son benimle görüştüğünü söyledi. Ben de haberimin olmadığını söyledim. O sırada annesi de E.A.'nın telefonuna ulaşmaya çalışıyordu. E.A.'nın telefon hattı borçtan dolayı kapalıydı. O hattın borcunu ödeyerek, annesi daha kötü olmasın diye, E.A.'nın ağzından ona mesaj attım.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Duruşmada hayatını kaybeden E.A.'ın annesi N.A.'nın da beyanı alındı. Avukatların savunmalarının ardından dosyadaki tüm delillerin toplandığına ve sanığın da itiraf etmiş olması nedeniyle başkaca bir evrağa gerek olmadığına karar veren mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasını dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme, sanık F.D.'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. (DHA)

 

DHA

text-ad
Etiketler cinayet genç kız iş görüşmesi esenyurt cesedi parçalamış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kilometrelerce süren kovalamaca kazayla bitti İstanbul'da kilometrelerce süren kovalamaca kazayla bitti Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Yarı finale yükselen takımlar belli oldu Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Yarı finale yükselen takımlar belli oldu Hafta sonu planlarınızı güncelleyin: Hava durumu beklentisi değişti! Hafta sonu planlarınızı güncelleyin: Hava durumu beklentisi değişti! 81 ilde yapılan son çifte seçim anketinin sonuçları açıklandı 81 ilde yapılan son çifte seçim anketinin sonuçları açıklandı Cem Küçük'ün hedefinde bu sefer de Her Şey Çok Güzel Olacak Berkay vardı! Cem Küçük'ün hedefinde bu sefer de Her Şey Çok Güzel Olacak Berkay vardı! Karadeniz'de ilk kez görülen okyanusların şampiyonunun ölüm nedeni için kahreden ayrıntı Karadeniz'de ilk kez görülen okyanusların şampiyonunun ölüm nedeni için kahreden ayrıntı Şampiyonlar Ligi gecesinde izleyicileri de futbolcuları da şaşırtan hata Şampiyonlar Ligi gecesinde izleyicileri de futbolcuları da şaşırtan hata Özel okulda 6 öğrenciye cinsel istismara saç baş yolduran savunma! Özel okulda 6 öğrenciye cinsel istismara saç baş yolduran savunma! Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası, canlı yayında gözaltı! Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası, canlı yayında gözaltı! Piyasalar karıştı altın uçuşa geçti: Altında yeni zirve görüldü! Piyasalar karıştı altın uçuşa geçti: Altında yeni zirve görüldü!
Zam'aydın Türkiyem! Zam'aydın araç sahipleri! Akaryakıtta bir dev zam daha! Zam'aydın Türkiyem! Zam'aydın araç sahipleri! Akaryakıtta bir dev zam daha! Bungalovdaki gizli kamera rezaletinde peş peşe tutuklamalar! Bungalovdaki gizli kamera rezaletinde peş peşe tutuklamalar! Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında rest: ''Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun ?'' Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında rest: ''Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun ?'' Sosyal medyada Atatürk'e küfür rezaleti! Bu video infial yarattı Sosyal medyada Atatürk'e küfür rezaleti! Bu video infial yarattı Ankara kulislerinden sızdı: Af geliyor; onbinlerce hükümlü tahliye edilecek! Ankara kulislerinden sızdı: Af geliyor; onbinlerce hükümlü tahliye edilecek! 50 gramı marketlerde 60 TL'ye satılıyor, ama onlar doğadan topluyor... 50 gramı marketlerde 60 TL'ye satılıyor, ama onlar doğadan topluyor... AK Parti ve MHP öğrencilere bir öğün yemek reddedildi AK Parti ve MHP öğrencilere bir öğün yemek reddedildi Polisten kaçtılar, ''filtreli çekin makyajım yok'' deyip gazetecilere saldırdılar! Polisten kaçtılar, ''filtreli çekin makyajım yok'' deyip gazetecilere saldırdılar! ''Burası çok önemli'' Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı ''Burası çok önemli'' Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı