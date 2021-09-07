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İstanbul'da vahşet! Bir kadın daha öldürüldü

İstanbul'da vahşet! Bir kadın daha öldürüldü

Kağıthane’de 33 yaşındaki bir koca, evde tartıştığı eşini banyoda tabancayla başından vurarak öldürdü. Daha sonra kendi başına da tek el ateş ederek ağır yaralanan koca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da Kağıthane’de 33 yaşındaki koca tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldürdü. Kendi başına da 1 el ateş eden şahıs ağır şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokak üzerindeki vatandaşlar, bir binadan 2 el silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiği gördü.

Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde banyoda A. A. (33) ve eşi Eda A.’ın (23) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede kadının öldüğünü belirlenirken, ağır yaralandığı görülen koca ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk ise polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın kadına şiddet
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