İstanbul'da vahşet! Genç kadını diri diri yakıp ''seviyorum'' dedi

İstanbul'da yaşanan korkunç olayda, aşkına karşılık bulamadığı genç kadına kimyasal madde ile saldıran ve genç kadının iç organlarından damarlarına kadar yakara ölüm kalım savaşı vermesine yol açan zanlı "ben onu seviyorum" dei.

İstanbul Avcılar'da Ekim'de meydana gelen korkunç olayda iddialara göre aşkına karşılık bulamadığı iddia edilen saplantılı aşık Mehmet Y., Y.U.'nin üzerine kimyasal madde döktü. Ağır yaralanan talihsiz kadın 6 aydır yaşam savaşı verirken, Y.U.'nin kız kardeyi N.U. "Üzerine dökülen madde nedeniyle iç organları ve damarları yandı. Ayağa kalkabilecek ve yaşamını devam ettirebilecek durumda değil" diye konuştu. Davanın ilk duruşmasında olay günü yaşananları anlatan sanık Mehmet Y. "Yasemin'e maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum" dedi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. getirilirken, Y.U.'nin kardeşleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"ONU SEVİYORUM, MADDİ VE MANEVİ OLARAK DESTEK OLMAYA HAZIRIM"

Bir önceki celse susma hakkını kullanan sanık Mehmet Y., bugünkü duruşmada savunma yapmak istediğini söyledi. Y.U.'nin isteğiyle yanına taşındığını belirten Y., "Borçları olduğunu söylüyordu, ben de ödüyordum. Evlenmek istiyordum ama, o bahaneler buluyordu. Ya hasta olduğunu söylüyordu ya da borçları bittikten sonra evlenebileceğimizi. Yasemin'e neden sürekli bahane bulduğunu sorduğumda, ayrılmak istediğini söyledi. Evden ayrılmamı da istedi. Ben de iki gün izin istedim ve eşyalarımı alıp kendi evime geçtim" dedi.

Y.U.'nin kendisiyle barışma istediği için evine gittiğini belirten Y., "O gün çok sinirliydi, sürekli telefonuna mesajlar geliyordu. Sesli veya görüntülü aramalar geliyordu. Büyük ihtimalle ben yanında olduğum için telefonları açmıyordu. Yasemin'e durmadan kimden mesaj ve arama geldiğini sordum. Birisiyle mi görüştüğünü sordum. Bağırıp çağırmaya başladı. Bana küfretti ve masanın üzerinde bulunan çakmağı fırlattı. Ben de tepki olarak masanın üzerinde bulunan tası fırlattım. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Yasemin'e maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum, bugüne kadar da paramı onun için harcadım" dedi.

"İÇ ORGANLARI VE DAMARLARI DAHİ YANDI"

Y.U.'nin kız kardeyi N.U., kardeşinin bir hafta önce hastaneden taburcu edildiğini ancak, tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Duruşmaya katılabilmesi bile mümkün değil. Halen nefes alabilmek için solunum cihazına bağlı kalmak zorunda, iyileşemedi. Üzerine dökülen madde nedeniyle iç organları ve damarları yandı. Ayağa kalkabilecek ve yaşamını devam ettirebilecek durumda değil" dedi.

"6 AYLIK BİR BEBEK GİBİ BAKILIYOR"

Sanık Y.'nin kardeşiyle evleneceği iddiasının doğru olmadığını belirten N.U., "Biz aynı şehirde yaşıyoruz ve hiçbir şekilde sanıkla daha önce tanışmamıştık. Kardeşimizin borçlarını ödediğini söylüyor ancak, afaki kişilerden bahsediyor. Kesinlikle borcunu ödemesi gibi bir durum yok. Yasemin konuşabilecek durumda değil. 6 aylık bir bebek gibi bakılıyor, 6 antidepresan ilaç veriliyor. Ne hale geldiğini bile görmedi. Zaten bitkisel hayatta gibi yaşıyor" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun rapor düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"ÖLDÜRMEK AMACIYLA VÜCUDUNA YAKICI KİMYASAL MADDE DÖKTÜ"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Y.'nin sevgilisi olan Y.U.'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Y.U.'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.