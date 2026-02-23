  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu

İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu

Güncelleme:

İstanbul'da günlerdir kendisinden haber alınamayan Çinli iş insanı Yong W. 'nin (38) cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa dik şekilde gömülü bulundu.

İstanbul'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Çinli iş insanı Yong W.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayıp ihbarı sonrası GPRS sinyallerini takip eden polis, Arnavutköy'de korkunç bir manzarayla karşılaştı.Yong W., elleri ve ayakları bağlı halde toprağa gömülü olarak bulundu. Çin iş adamının gasp amacıyla öldürüldüğü belirlendi. 

Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong W.’ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong W.’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, W.’nin el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

İstanbul'da günlerdir kendisinden haber alınamayan Çinli iş insanı Yong W. 'nin (38) cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü bulundu.

GASBETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRDÜ

Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1’i kadın 9’u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.

SOĞUK CÜZDANI ALIP KAÇTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, W.'nin Çin'de kendilerini dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şüphelilerin W.'nin tanıyan bir kadından yerini öğrendikleri, başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki soğuk cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi. 

'CESET HİÇ BOZULMAMIŞ'

Çiftçi Mehmet Yörük, "2 kişi vardı, biri şu karşıda elleri cebinde geliyordu. Biri de cenazeye doğru geliyordu. O zaman daha cenaze çıkmamıştı. Biri telefon ellerinde bir şeyler yapıyordu. Ertesi gün benim amcamın oğlu muhtar, 'Bir Çinli'yi Salim'in tarlasına gömmüşler. Kepçeyi getirip çıkarttık' dedi ve cesedin hiç bozulmadığını söyledi" diye konuştu.

İstanbul'da günlerdir kendisinden haber alınamayan Çinli iş insanı Yong W. 'nin (38) cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü bulundu.

FATİH'TE LOKANTAYA GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine güvenlik kamera görüntüleri üzerinden takip başlattı. Görüntülerde İş insanı Yong W.’ın bir süre sonra Bakırköy’deki otele gelerek Shuyang L. isimli kadını aldığı ve Fatih, Kapalıçarşı bölgesinde lüks bir lokantaya götürdüğü tespit edildi. Yemek yedikten sonra dışarı çıkan ikilinin içinde 4 kişi bulunan bir otomobil tarafından kesildiği ve Çinli iş insanının bu kişiler tarafından kaçırıldığı görüldü.

İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu - Resim : 3

ÇİN'DEN GELEN KADIN TUZAK KURMUŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yong W.'nin yanındaki kadının kaçırma öncesin de sürekli telefonuyla mesaj gönderdiğini, kaçırma sırasında ise yere çömelerek sanki olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı tespit etti. İşadamını kaçıran şüphelilerden birinin kadını Aksaray'a bıraktığı, kadının hemen ardından önce oteline ardından havalimanına giderek aynı gün içinde Çin'e döndüğünü tespit etti.

İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu - Resim : 4

KAYIP İŞ İNSANININ OTOMOBİLİ BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda iş insanının kayıp otomobilini bir süre sonra Arnavutköy bölgesinde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelilerin iş insanını kaçırdıkları, otomobilin ise kiralık olduğu tespit edildi. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarının incelemesinde aracın işadamının kaçırılmasından önce Baklalı köyünde bir alanda 50 dakika durduğu belirlendi. Aynı aracın iş insanının kaçırıldığı gün ise aynı yerde 10 dakikalık bekleyiş yaptığı tespit edildi.

İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu - Resim : 5

'DİK' ŞEKİLDE GÖMÜLEN CESET BULUNDU

Bu gelişme üzerine bölgede başlatılan ceset arama çalışmalarında Yong W.’ın cesedi sürülmüş bir tarla içinde 'Dik' şekilde gömülmüş olarak bulundu. Cesedin elleri, ayakları ve ağzının bantlı olduğu ve başında darp izi olduğu tespit edildi.

DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ OLABİLİRLER

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan ilk incelemenin ardından hazırlanan ön raporda Yong W.’ın boğularak ölmüş olduğu belirtildi. Rapora göre Çinli işadamının başına sert bir cisimle vurularak bayıltıldıktan sonra elleri ayakları ve ağzı bantlanarak gömüldüğü ve boğularak hayatını kaybetmiş olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİ CESEDİ GÖMÜP PEKİN'E KAÇMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayla ilgili isimleri tespit edilen Choao Wen, Zhavangyuan W., Zhenin Qın ve Chaodong W.’ın 21 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Havalimanından uçağa binerek Çin’in Pekin kentine gittikleri tespit edildi.

KRİPTO VARLIKLARI ÇALINMIŞ

Öte yandan öldürülen işadamının avukatı, iş insanının kripto hesabından yüksek miktarda eksilme olduğunu kaçırma ve öldürme olayının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceğini söylediği belirtildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Etiketler istanbul arnavutköy çinli iş insanı cinayeti İnterpol gasp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu! Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu!
ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir'' Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir''