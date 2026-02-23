İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu

  1. Anasayfa
İstanbul'da günlerdir kendisinden haber alınamayan Çinli iş insanı Yong W. 'nin (38) cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa gömülü bulundu.

İstanbul'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Çinli iş insanı Yong W.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayıp ihbarı sonrası GPRS sinyallerini takip eden polis, Arnavutköy'de korkunç bir manzarayla karşılaştı.Yong W., elleri ve ayakları bağlı halde toprağa gömülü olarak bulundu. Çin iş adamının gasp amacıyla öldürüldüğü belirlendi. 

Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong W.’ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong W.’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, W.’nin el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

GASBETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRDÜ

Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1’i kadın 9’u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.

SOĞUK CÜZDANI ALIP KAÇTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, W.'nin Çin'de kendilerini dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şüphelilerin W.'nin tanıyan bir kadından yerini öğrendikleri, başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki soğuk cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi. 

'CESET HİÇ BOZULMAMIŞ'

Çiftçi Mehmet Yörük, "2 kişi vardı, biri şu karşıda elleri cebinde geliyordu. Biri de cenazeye doğru geliyordu. O zaman daha cenaze çıkmamıştı. Biri telefon ellerinde bir şeyler yapıyordu. Ertesi gün benim amcamın oğlu muhtar, 'Bir Çinli'yi Salim'in tarlasına gömmüşler. Kepçeyi getirip çıkarttık' dedi ve cesedin hiç bozulmadığını söyledi" diye konuştu.

