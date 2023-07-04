İstanbul'da viyadüğün altında erkek cesedi bulundu

İstanbul Ümraniye'de viyadüğün altında erkek cesedi bulundu. Şahsın başından darbe aldığı ve kolunda kırık olduğu tespit edildi.

Yenişehir Mahallesi 3004 Caddesi Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü altında sabah saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Kemal A. (40)'ya ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. İncelemede cesedin başından darbe aldığı, kolunda kırık olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze itfaiyenin vinç aracıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"HAREKETSİZ YATAN BİRİNİ GÖRDÜM"

Görgü tanığı bir vatandaş "Sabah işe gidiyordum. Yoldan geçerken derede hareketsiz yatan birisini gördüm. Polis ve sağlık ekiplerini aradım. Tanımıyorum kendisini" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA