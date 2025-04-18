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  4. İstanbul'da yabancı uyruklu dolandırıcıdan yerli dolandırıcı taktiği!

İstanbul'da yabancı uyruklu dolandırıcıdan yerli dolandırıcı taktiği

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İstanbul'da kendi vatandaşı olan bir kişiyi arayıp 15 milyon lira ceza kestiğini söyleyerek tehdit eden İran asıllı şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanırken, şüphelinin önceden 4 suç kaydının da olduğu ortaya çıktı...

İstanbul'da vatandaşı Y.K.'yı arayıp 15 milyon lira ceza kestiğini söyleyerek tehdit eden İran asıllı A.N. (37), İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 İstanbul'da yaşayan İran asıllı Y.K. (45), daha önceden tanımadığı ancak İran'da yaşayan kayınbiraderi ile ticari ilişkisi olduğunu bildiği vatandaşı A.N.'nin kendisini görüntülü arayarak tehdit ettiği gerekçesiyle 5 Şubat'ta Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine başvurdu. Y.K., "Bana 15 milyon lira karşılığı olan İran para birimi miktarınca ceza kestiğini söyledi. Görüntülü arayarak silah gösterdi. Ayrıca Fatih'te bulunan kargo şirketine gelerek beni tehdit etti" diyerek tehdit telefonlarının kayıtlarını polise teslim etti.

İhbar üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, yurt dışında olan A.N.'nin İstanbul Havalimanı'na geldiğini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi havalimanında yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli A.N., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

DHA

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Etiketler iranlı dolandırıcı yabancı uyruklu
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