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  4. 12 Ocak 2021 18:26

İstanbul'da, yağmur trafiği alt üst etti

İstanbul'da başlayan yağmurun ardından, trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı.

İstanbul'da, yağmur trafiği alt üst etti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. 

Başlayan yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 76 oldu. 

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