İstanbul'da, yağmur trafiği alt üst etti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı.
Başlayan yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 76 oldu.
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