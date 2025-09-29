  1. Anasayfa
İstanbul'da yağmurla birlikte trafik durdu!

Güncelleme:

İstanbul'da sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler geçişinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü. 

