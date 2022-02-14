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İstanbul'da yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi.

Turgutreis Mahallesi Yeniyol Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, engelli olduğu belirtilen 12 yaşındaki Yasemin Sülümlü hayatını kaybetti.

Etiketler yangın istanbul
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