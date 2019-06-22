SON DAKİKA
İSTANBUL'DA YANGIN: 4 ÖLÜ 6 YARALI VAR !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Haziran 2019 08:18

İstanbul'da yangın: 4 ölü 6 yaralı var !

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Olayda 4 itfaiye erinin de hafif şekilde yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi.

A+ A-

Açıklamada, yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi ile hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye erinin de hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

 
 

istanbul , yaralı , yangın , ölü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM