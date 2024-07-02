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İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaatta yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan duman İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Beylikdüzü'nde bir inşaatta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

DHA

Etiketler beylikdüzü inşaat yangın
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