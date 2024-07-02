İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaatta yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan duman İstanbul'un birçok noktasından görüldü.
Beylikdüzü'nde bir inşaatta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol