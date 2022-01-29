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  4. İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü

İstanbul'da yangın faciası: 1 ölü

İstanbul Ortaköy'de 3 katlı binada çıkan yangında evinde mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir K. hayatını kaybetti. K.'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.

 

 

DHA

Etiketler istanbul yangın
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