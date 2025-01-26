  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

İstanbul Üsküdar'da 19 Ocak'ta bir gecekonduda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yavuztürk Mahallesi Dağyeli Sokak'ta 19 Ocak'ta saat 03.15 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekondudan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gecekonduda kalan E.Y.(33) ve İ.T.'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, evde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'ÇOCUKLAR TAMAMEN YANMIŞ'

Olay yerine gelen E.Y.'nin arkadaşı Y.A., "Mahalle duman altı. İtfaiyeleri görünce, dayımın oğlu arayıp haber verdi. 'Yangın çıkmış o tarafta' diye. Çocuklar tamamen yanmış, paramparça olmuş. Çocuk ölmeden bir saat önce geldi, benden 100 lira borç istedi. 'Karnım aç, tüpü yeni değiştirdim. Bana 100 lira ver de çay demleyeceğim, ekmek alacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler üsküdar yangın gecekondu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti İzmir'de korkutan deprem İzmir'de korkutan deprem Müzede film gibi soygun: Paha biçilemeyen eserler çalındı Müzede film gibi soygun: Paha biçilemeyen eserler çalındı Kış ortasında yalancı bahar geliyor! Kış ortasında yalancı bahar geliyor! Kartalkaya faciası sonrası infial yaratan paylaşımlara soruşturma Kartalkaya faciası sonrası infial yaratan paylaşımlara soruşturma Ünlü markaları taklit etmişler: Tonlarca bozuk peynir ve süt ele geçirildi Ünlü markaları taklit etmişler: Tonlarca bozuk peynir ve süt ele geçirildi Para transferlerinde ''çifte doğrulama'' dönemi başlıyor Para transferlerinde ''çifte doğrulama'' dönemi başlıyor Türkiye'nin beyaz cennetindeki 80 yıllık oteller tehlike saçıyor Türkiye'nin beyaz cennetindeki 80 yıllık oteller tehlike saçıyor Mehmetçik, 13 teröristi daha avladı Mehmetçik, 13 teröristi daha avladı
İstanbul'da taşkınlık çıkaran gruba bodyguard dayağı İstanbul'da taşkınlık çıkaran gruba bodyguard dayağı Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu Can Keleş'in yeni takımı açıklandı Can Keleş'in yeni takımı açıklandı Baba acısını kalbi kaldırmadı, apar topar ameliyata alındı Baba acısını kalbi kaldırmadı, apar topar ameliyata alındı Ankara'da 5 katlı binada yangın kabusu: Alevlerin arasında mahsur kaldılar Ankara'da 5 katlı binada yangın kabusu: Alevlerin arasında mahsur kaldılar Zerrin Özer vasiyetini açıkladı Zerrin Özer vasiyetini açıkladı Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem